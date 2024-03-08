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لبنان

خبر عاجل من صيدا... هذا ما حصل أثناء تحليق طائرة مسيّرة فوق المدينة

Lebanon 24
08-03-2024 | 08:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة تعرّضت لإطلاق نار في مدينة صيدا.
 
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