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لبنان

إطلاق صواريخ من لبنان... وصفارات الإنذار تُدوّي في الجليل

Lebanon 24
08-03-2024 | 09:33
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أفادت "سكاي نيوز"، عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدة شلومي، في الجليل الغربي، بعد إطلاق صورايخ من جنوبي لبنان.
 
 
وفي موازاة ذلك، أفادت "الميادين" أنّ نيراناً مباشرة أُطلقت في اتّجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي.
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