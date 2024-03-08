إطلاق صواريخ من لبنان... وصفارات الإنذار تُدوّي في الجليل

أفادت "سكاي نيوز"، عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدة شلومي، في الجليل الغربي، بعد إطلاق صورايخ من جنوبي لبنان.

وفي موازاة ذلك، أفادت "الميادين" أنّ نيراناً مباشرة أُطلقت في اتّجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي.