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لبنان
بصاروخ "فلق واحد"... ماذا قصف "الحزب"؟
Lebanon 24
08-03-2024
|
10:27
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف تجمعاً لجنود العدوّ الإسرائيليّ في محيط موقع جل العلام بصاروخ "فلق واحد"، وأصابه إصابةً مباشرة".
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