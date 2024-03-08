بصاروخ "فلق واحد"... ماذا قصف "الحزب"؟

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "‏استهدف تجمعاً لجنود العدوّ الإسرائيليّ في محيط موقع جل العلام بصاروخ "فلق واحد"، ‏وأصابه إصابةً مباشرة‏‏".

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