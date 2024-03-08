سعر صرف الدولار ينخفض بشكل طفيف.. كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.