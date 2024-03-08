تطوّر أمني في الجنوب.. دفعة من الصواريخ أُطلقت نحو شمال إسرائيل

بتطورٍ جديد على الجبهة الجنوبية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 7 صواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى.

بالتوازي، دوت صفارات الإنذار في ديشون والمالكية وراموت نافتالي شمال إسرائيل.