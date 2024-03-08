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لبنان

تطوّر أمني في الجنوب.. دفعة من الصواريخ أُطلقت نحو شمال إسرائيل

Lebanon 24
08-03-2024 | 11:29
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بتطورٍ جديد على الجبهة الجنوبية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 7 صواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى.
 
بالتوازي، دوت صفارات الإنذار في ديشون والمالكية وراموت نافتالي شمال إسرائيل.
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المصدر: الميادين
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