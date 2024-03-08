البيطار ينفي هذا الخبر

نفى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ما أشيع عن "عقد اجتماع أمس في مكتب النائب العام التمييزي في بيروت، نسب إلى المحقق العدلي تصرفات لا تمت إلى المناقبية القضائية بصلة".





وقلت "الوكالة الوطنية" عن البيطار نفيه كل ما ورد في الخبر المتداول جملة وتفصيلاً، مؤكدا "احترام موقع النائب العام التمييزي وشخصه".

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