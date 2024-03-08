منذ قليل.. "حزب الله" استهدف مرابض العدو في هذا الموقع

إستهدف "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، مرابض مدفعية العدو الاسرائيلي في "ديشون" بصواريخ "الكاتيوشا" عند الساعة 18:18، وفق ما أعلنه الحزب في بيان.





واشار في بيانه الى أن "الاستهداف جاء رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وإسناداً للمقاومة الفلسطينية".

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