التوتر يعود إلى الجنوب.. ماذا يحصل الآن؟

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لا تزال المواجهات مستمرة على الجبهة الجنوبية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.وقد أفادت مندوبةبأن العدو استهدف مساء اليوم وادي الجميل الواقع بين بلدتي ميس الجبل وحولا بضربات مدفعية.كما وتعرضت أطراف بلدة عيترون لقصف مدفعي.من جهة ثانية قامت القوات الإسرائيلية بتمشيط على أطراف ميس الجبل بالأسلحة الرشاشة، حيث كان قد سُبق بدفعة صاروخية أطلقها حزب الله نحو الجليل الأعلى، إذ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض 5 صواريخ، وسقوط صاروخ واحد في النقطة المستهدفة.