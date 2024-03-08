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لبنان

التوتر يعود إلى الجنوب.. ماذا يحصل الآن؟

Lebanon 24
08-03-2024 | 12:12
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لا تزال المواجهات مستمرة على الجبهة الجنوبية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقد أفادت مندوبة "لبنان24" بأن العدو استهدف مساء اليوم وادي الجميل الواقع بين بلدتي ميس الجبل وحولا بضربات مدفعية.
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كما وتعرضت أطراف بلدة عيترون لقصف مدفعي.

من جهة ثانية قامت القوات الإسرائيلية بتمشيط على أطراف ميس الجبل بالأسلحة الرشاشة، حيث كان قد سُبق بدفعة صاروخية أطلقها حزب الله نحو الجليل الأعلى، إذ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض 5 صواريخ، وسقوط صاروخ واحد في النقطة المستهدفة.
 
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