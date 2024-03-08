Advertisement

لبنان

عمليات دقيقة لعناصر حاجز ضهر البيدر.. إليكم ما نتج عنها (صور)

Lebanon 24
08-03-2024 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1172993-638455238983096452.jpg
Doc-P-1172993-638455238983096452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّـة في بيان مساء اليوم، انه "نتيجة عمليات تفتيش دقيقة نفّذتها عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت من توقيف عدّة أشخاص بجرم حيازة ممنوعات".
Advertisement
 
 
وجاء في البيان: "الساعة 16:30 من تاريخ 2-3-2024 وعلى مسلك البقاع – بيروت، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر شخصَين على متن آلية "فان" لنقل الركّاب من نوع "سانغ يونغ" لون أبيض، وهما: س. ز. (من مواليد عام 1982، لبناني) (السائق) وع. ز. (من مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني) وضبطت معهما 1،100 كلغ من مادة الماريجوانا، و300 غ. من مادة الكوكايين، مخبّأة في داخل الـ"فان".

 

وأضاف البيان: "الساعة 21:00 من التّاريخ ذاته وعلى المسلك عينه، أوقفت عناصر الحاجز المذكور شخصاً على متن آليّة عموميّة "فان" للاشتباه فيه، ويدعى: م. ج. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني) بتفتيشه، ضبطت بحوزته أوراقاً نقدية مزيّفة بقيمة /3220/ دولاراً أميركياً".
وتابع: "تم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:04 | 2024-03-08
13:10 | 2024-03-08
12:50 | 2024-03-08
12:49 | 2024-03-08
12:30 | 2024-03-08
12:29 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24