عمليات دقيقة لعناصر حاجز ضهر البيدر.. إليكم ما نتج عنها (صور)

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّـة في بيان مساء اليوم، انه "نتيجة عمليات تفتيش دقيقة نفّذتها عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت من توقيف عدّة أشخاص بجرم حيازة ممنوعات".

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وجاء في البيان: "الساعة 16:30 من تاريخ 2-3-2024 وعلى مسلك البقاع – بيروت، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر شخصَين على متن آلية "فان" لنقل الركّاب من نوع "سانغ يونغ" لون أبيض، وهما: س. ز. (من مواليد عام 1982، لبناني) (السائق) وع. ز. (من مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني) وضبطت معهما 1،100 كلغ من مادة الماريجوانا، و300 غ. من مادة الكوكايين، مخبّأة في داخل الـ"فان".







وأضاف البيان: "الساعة 21:00 من التّاريخ ذاته وعلى المسلك عينه، أوقفت عناصر الحاجز المذكور شخصاً على متن آليّة عموميّة "فان" للاشتباه فيه، ويدعى: م. ج. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني) بتفتيشه، ضبطت بحوزته أوراقاً نقدية مزيّفة بقيمة /3220/ دولاراً أميركياً".

وتابع: "تم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".