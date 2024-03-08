بعد معاودة العمل.. إعلان هام من عقارية جبل لبنان بشأن آلية إنجاز المعاملات

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اعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان "ان امانات سجل جبل لبنان سلمت اليوم الجمعة ٦٤٠ سند تمليك الى اصحابها، في اول يوم من تسليم للدفعة الأولى بعد تعميمها امس آلية تسلم السندات في امانات سجل كل قضاء”.وأعادت المديرية تذكير المعنيين بالآلية تلك،" بالطلب اليهم زيارة الموقع الالكتروني للمديرية WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيها”.كما حددت اماكن الاستلام كالآتي: محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه – الشوف).محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن).محتسبية جونيه (أماناتي السجل العقاري في جونيه – جبيل).وأعلنت المديرية انها مستمرة في تسليم السندات تباعاً، وتسليم الايصالات العائدة لها يوم الجمعة من كل اسبوع.(الوكالة الوطنية للإعلام)