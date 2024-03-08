فضيحة داخل مراكز تحويل الأموال في لبنان.. عدّوا أموالكم جيدًا

منذ فترة طويلة، يبدي اللبنانيون ارتياحهم لمسار الدولار المستقرّ، الذي لم يشهد أي تغير يضع السوق في حالة بلبلة كبيرة، خصوصا على صعيد الأسعار، التي لا تشهد حفلات الصعود والنزول العشوائي.. إلا أن لم ينطبق على ما يبدو على بعض مراكز تحويل الأموال، التي قرّرت أن تضع بورصة خاصة لعملائها الذين يتقاضون حوالات الدولارات من الخارج.

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وفي التفاصيل، فقد علم "لبنان24" بأن هناك بعض المراكز التي تسلّم الحوالات للعملاء على أساس دولار يترواح بين 77 ألفًا و 85 ألفًا للدولار من دون أن تُعلم العملاء بذلك، مع العلم أن هذه المراكز لديها الحق بالحسم من حوالات الدولارات لحد معين، لكن ليس أن تقرر هي سعر صرف خاص بها، وهذا ما وضع العميل في حالة ضياع في حال لم يستفسر عن سعر الدولار الذي تم الاحتساب على أساسه.

من جهة ثانية، عمدت بعض المراكز إلى تعويض العملاء الذين تم احتساب دولارهم بأقل من السعر المتداول به في السوق الموازية من خلال تقديم ورقة "لوتو" بشكل مجاني، وهذا ما استغربه العديد من الأشخاص، الذين أكّدوا أن ورقة اللوتو والتي يتراوح سعرها بين 50 و60 ألف ليرة، لا تغطي قيمتها فارق المبلغ الذي يتم حسمه، وأكثر من ذلك يؤكّد هؤلاء أنّهُ لا يحق لهذه المراكز إجبار المواطنين على استلام "اللوتو" كتعويض من دون وجه حق!