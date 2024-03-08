مقدمات نشرات الاخبار المسائية

مقدمة نشرة اخبار الـ"ان بي ان"



في اليوم العالمي للمرأة نقف الى جانب نساء فلسطين شهيداتها والأمهات والزوجات والأخوات. في الثامن من آذار أكثر من 8 آلاف شهيدة قتلن على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين وفق ما تشير اليه تقارير أممية من دون ان يشمل هذا الرقم من لقين حتفهن ومازلن تحت الأنقاض.

Advertisement

في يوم المرأة العالمي نسأل مدعي الديمقراطيات والمنظرين للحريات :أين هو العالم وحقوق المرأة مما يجري في غزة والضفة والأراضي المحتلة عموما؟ أين هو من قتل النساء الجنوبيات؟ سؤال ككثير من الأسئلة التي يبقى بلا جواب.



في اليوم الـ154 من الحرب على غزة واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مختلف مناطق القطاع بينما يهدد الجوع مئات آلاف المحاصرين شمال غزة ما فرض عليهم الصيام قبل أن يهل هلال شهر رمضان المبارك.



في الشأن المتعلق بإيصال المساعدات أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عزم بلاده إنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.



اما في جديد المفاوضات التي مازالت متعثرة وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز إلى قطر لعقد اجتماع مع الوسطاء في محاولة قد تكون الأخيرة لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.



والى أن يبت بمصير الهدنة في غزة بقي الوضع جنوبا على حاله مع تواصل التهديدات الصوتية الإسرائيلية وآخرها الحديث عن خطة محتملة لاجتياح لبنان برا.



رئاسيا عقد سفراء دول اللجنة الخماسية العربية والدولية المهتمة بالشأن اللبناني اجتماعا في مقر السفارة القطرية في بيروت وتم خلاله تجديد السفراء تأكيد أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وأبدوا دعمهم المستمر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن.





مقدمة نشرة اخبار الـ"ام تي في"



مبدئيا، الإثنين سيبدأ شهر رمضان، لكن هدنة رمضان في غزة لن تبدأ على الأرجح. فعراقيل كثيرة لا تزال تتحكم في الواقع، أبرزها الشروط والشروط المتبادلة بين إسرائيل وحركة حماس.



ولأن الحمل ثقيل جدا على حركة حماس، فقد يكون الحل، بغطاء عربي يؤمن للحركة النزول عن شجرة المطالب الصعبة.

وفي هذا الإطار، يمكن إدراج الاجتماع السداسي الذي ينعقد الأحد في السعودية، ويضم، إضافة الى الدولة المضيفة، قطر والإمارات والأردن ومصر وفلسطين. فهل يسهم الاجتماع المذكور في تسريع التوصل الى الهدنة المنتظرة؟.



لبنانيا، هوكستين غادر تل أبيب، علما ان مساعدته غادرت لبنان بعدما وضعت اللمسات الأخيرة على مقترح قد يخرج الى العلن، ويصبح مادة للمباحثات في الوقت المناسب.



الغياب الأميركي عوضه الحراك القطري، بحيث زار سفير قطر، وليد جنبلاط ، كما رصدت زيارة للمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل إلى الدوحة، للاجتماع بالمسؤولين القطريين.



الملف الرئاسي المعلق، تواكبه تهديدات إسرائيلية مستمرة، إذ أكدت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يعد خطة للدخول البري إلى لبنان، وأنه تم تكليف العميد موشيه تمير بالأمر. والأخير، هو من وضع خطة دخول الجيش الإسرائيلي إلى غزة. فهل التسريبات الإسرائيلية تعبر عن تهديد جدي، أم أنها للتهويل ليس إلا؟



البداية من غزة حيث السباق المحموم مستمر بين طائرات الموت وسفن الإغاثة.





مقدمة نشرة اخبار "المنار"



قتل بترسانته العسكرية الممنوحة لتل ابيب ثلاثين الف فلسطيني شهيد ووقف على منبره الانتخابي ليتباكى عليهم، ويتمت طائراته آلاف الاطفال في غزة ثم تظاهر بالاسف عليهم. اما قراراته السياسية فتحاصر مليوني فلسطيني في مستنقع الجوع والامراض على ارض القطاع ثم يصف الامر بالمفجع..



انه الرئيس الاميركي المنافق جو بايدن، الذي اعتلى منبر الكونغرس في ما يسمى خطاب الاتحاد ، ليناقض نفسه واداءه، لحاجة انتخابية ملحة، بعد ان ارهقه الدعم المطلق والتبني الكامل للحرب الصهيونية على الفلسطينيين، فكان الرد من بعض اعضاء الكونغرس انفسهم، الذين طالبوا ادارته بوقف توريد السلاح الى الجيش العبري ليوقف الابادة الجماعية التي ترتكب على ارض غزة..



وعلى ارض الواقع – من لم يقتله العدوان الصهيوني الاميركي، قتله الحصار الاسرائيلي المطبق بشراكة اميركية كاملة ورعاية عربية صادمة، فيما مسرحيات انزال المساعدات من الجو اصبحت سمجة، حتى باتت بعض نتائجها قاتلة، كما حصل اليوم حينما تساقطت المساعدات على المواطنين المنتظرين لها، ما ادى الى استشهاد عدد منهم..



وبدل الحديث الهوليوودي عن ميناء بحري عائم مقابل شاطئ غزة لايصال المساعدات، فليطلب بايدن من الاسرائيليين والمعنيين فتح المعابر لتدخل الشاحنات.



اما الهدنة التي عمل عليها دون توقف كما قال، فقادر على فرضها متى شاء ان لوح بوقف الامدادات العسكرية المتواصلة على مدى ايام الحرب الى تل ابيب، وما دون ذلك نفاق يعرفه العالم المأزوم ..



وعلى وقع هذا المشهد المأزوم، وضياع المواقف وتضارب الاتجاهات، بقيت وجهة المقاومين الميدان، الذي لا بديل عنه لفرض وقف العدوان. ومع كل يوم تسطر البطولات من غزة الى الضفة الغربية التي ضرب مجاهدوها اليوم فاوجعوا المحتل في حومش قرب جنين بعملية مزدوجة اصابت اربعة صهاينة، اثنان منهم بحال الخطر الشديد.



وعلى اشده الدعم اليمني للشعب الفلسطيني، ومع الصواريخ التي تلاحق السفن الصهيونية والداعمة لها، شهدت ساحات اليمن تظاهرات مليونية نصرة لغزة ودفاعا عن اهلها..



ودفاعا عنهم وعن لبنان أكملت المقاومة الاسلامية المهمة، مسجلة على صفحات العز المزيد من الضربات للمحتل الغارق بخياراته المأزومة عند الحدود الشمالية..







مقدمة نشرة اخبار الـ"او تي في"



صحيح ان المفاوضات العلنية في القاهرة توقفت مع مغادرة وفد حماس للتشاور أمس، غير ان الاتصالات الجانبية مستمرة في محاولة لاعادة المتحاورين الى الطاولة وفرض الهدنة في غزة مع بداية رمضان.



وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ان الأمر يعود الآن للحركة، لناحية الموافقة على وقف لإطلاق نار يسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية وبإجراء محادثات حول حل دائم للصراع.



اما لبنانيا، فمعلومات صحافية عن تجميد مهمة آموس هوكستين مرحليا في انتظار تبلور الاوضاع في القطاع، في وقت تدور الملفات الداخلية بكاملها في حلقة مفرغة من التخبط والضياع منذ الانهيار المالي عام 2019 والفراغ الرئاسي سنة 2022.



واليوم، اعتبر السفير المصري علاء موسى في مقابلة تبثها الاو تي في كاملة في تمام التاسعة والنصف من هذا المساء، بأن القول إن محادثات القاهرة انهارت مبالغة، فما يحصل ياتي ضمن طبيعة التفاوض، حيث سمعنا بان هذه المفاوضات ستستأنف بداية الاسبوع المقبل وقد يحصل تطور ايجابي ما، يمهد لجولة قد تكون ختامية.



وفي الملف الداخلي اللبناني، كشف السفير المصري الذي التقى اليوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الخماسية لا تتحدث عن اسماء، مشددا على ان التركيبة اللبنانية بنيت على التوافق الداخلي، وقال: لذا انا استبعد ان يأتي رئيس بكسر ارادة احد الاطراف، فالتوافق ضروري بغض النظر عن اسم الرئيس.



في اليوم العالمي للمرأة نقف الى جانب نساء فلسطين شهيداتها والأمهات والزوجات والأخوات. في الثامن من آذار أكثر من 8 آلاف شهيدة قتلن على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين وفق ما تشير اليه تقارير أممية من دون ان يشمل هذا الرقم من لقين حتفهن ومازلن تحت الأنقاض.في يوم المرأة العالمي نسأل مدعي الديمقراطيات والمنظرين للحريات :أين هو العالم وحقوق المرأة مما يجري في غزة والضفة والأراضي المحتلة عموما؟ أين هو من قتل النساء الجنوبيات؟ سؤال ككثير من الأسئلة التي يبقى بلا جواب.في اليوم الـ154 من الحرب على غزة واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مختلف مناطق القطاع بينما يهدد الجوع مئات آلاف المحاصرين شمال غزة ما فرض عليهم الصيام قبل أن يهل هلال شهر رمضان المبارك.في الشأن المتعلق بإيصال المساعدات أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عزم بلاده إنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.اما في جديد المفاوضات التي مازالت متعثرة وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز إلى قطر لعقد اجتماع مع الوسطاء في محاولة قد تكون الأخيرة لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.والى أن يبت بمصير الهدنة في غزة بقي الوضع جنوبا على حاله مع تواصل التهديدات الصوتية الإسرائيلية وآخرها الحديث عن خطة محتملة لاجتياح لبنان برا.رئاسيا عقد سفراء دول اللجنة الخماسية العربية والدولية المهتمة بالشأن اللبناني اجتماعا في مقر السفارة القطرية في بيروت وتم خلاله تجديد السفراء تأكيد أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وأبدوا دعمهم المستمر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن.مبدئيا، الإثنين سيبدأ شهر رمضان، لكن هدنة رمضان في غزة لن تبدأ على الأرجح. فعراقيل كثيرة لا تزال تتحكم في الواقع، أبرزها الشروط والشروط المتبادلة بين إسرائيل وحركة حماس.ولأن الحمل ثقيل جدا على حركة حماس، فقد يكون الحل، بغطاء عربي يؤمن للحركة النزول عن شجرة المطالب الصعبة.وفي هذا الإطار، يمكن إدراج الاجتماع السداسي الذي ينعقد الأحد في السعودية، ويضم، إضافة الى الدولة المضيفة، قطر والإمارات والأردن ومصر وفلسطين. فهل يسهم الاجتماع المذكور في تسريع التوصل الى الهدنة المنتظرة؟.لبنانيا، هوكستين غادر تل أبيب، علما ان مساعدته غادرت لبنان بعدما وضعت اللمسات الأخيرة على مقترح قد يخرج الى العلن، ويصبح مادة للمباحثات في الوقت المناسب.الغياب الأميركي عوضه الحراك القطري، بحيث زار سفير قطر، وليد جنبلاط ، كما رصدت زيارة للمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل إلى الدوحة، للاجتماع بالمسؤولين القطريين.الملف الرئاسي المعلق، تواكبه تهديدات إسرائيلية مستمرة، إذ أكدت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يعد خطة للدخول البري إلى لبنان، وأنه تم تكليف العميد موشيه تمير بالأمر. والأخير، هو من وضع خطة دخول الجيش الإسرائيلي إلى غزة. فهل التسريبات الإسرائيلية تعبر عن تهديد جدي، أم أنها للتهويل ليس إلا؟البداية من غزة حيث السباق المحموم مستمر بين طائرات الموت وسفن الإغاثة.قتل بترسانته العسكرية الممنوحة لتل ابيب ثلاثين الف فلسطيني شهيد ووقف على منبره الانتخابي ليتباكى عليهم، ويتمت طائراته آلاف الاطفال في غزة ثم تظاهر بالاسف عليهم. اما قراراته السياسية فتحاصر مليوني فلسطيني في مستنقع الجوع والامراض على ارض القطاع ثم يصف الامر بالمفجع..انه الرئيس الاميركي المنافق جو بايدن، الذي اعتلى منبر الكونغرس في ما يسمى خطاب الاتحاد ، ليناقض نفسه واداءه، لحاجة انتخابية ملحة، بعد ان ارهقه الدعم المطلق والتبني الكامل للحرب الصهيونية على الفلسطينيين، فكان الرد من بعض اعضاء الكونغرس انفسهم، الذين طالبوا ادارته بوقف توريد السلاح الى الجيش العبري ليوقف الابادة الجماعية التي ترتكب على ارض غزة..وعلى ارض الواقع – من لم يقتله العدوان الصهيوني الاميركي، قتله الحصار الاسرائيلي المطبق بشراكة اميركية كاملة ورعاية عربية صادمة، فيما مسرحيات انزال المساعدات من الجو اصبحت سمجة، حتى باتت بعض نتائجها قاتلة، كما حصل اليوم حينما تساقطت المساعدات على المواطنين المنتظرين لها، ما ادى الى استشهاد عدد منهم..وبدل الحديث الهوليوودي عن ميناء بحري عائم مقابل شاطئ غزة لايصال المساعدات، فليطلب بايدن من الاسرائيليين والمعنيين فتح المعابر لتدخل الشاحنات.اما الهدنة التي عمل عليها دون توقف كما قال، فقادر على فرضها متى شاء ان لوح بوقف الامدادات العسكرية المتواصلة على مدى ايام الحرب الى تل ابيب، وما دون ذلك نفاق يعرفه العالم المأزوم ..وعلى وقع هذا المشهد المأزوم، وضياع المواقف وتضارب الاتجاهات، بقيت وجهة المقاومين الميدان، الذي لا بديل عنه لفرض وقف العدوان. ومع كل يوم تسطر البطولات من غزة الى الضفة الغربية التي ضرب مجاهدوها اليوم فاوجعوا المحتل في حومش قرب جنين بعملية مزدوجة اصابت اربعة صهاينة، اثنان منهم بحال الخطر الشديد.وعلى اشده الدعم اليمني للشعب الفلسطيني، ومع الصواريخ التي تلاحق السفن الصهيونية والداعمة لها، شهدت ساحات اليمن تظاهرات مليونية نصرة لغزة ودفاعا عن اهلها..ودفاعا عنهم وعن لبنان أكملت المقاومة الاسلامية المهمة، مسجلة على صفحات العز المزيد من الضربات للمحتل الغارق بخياراته المأزومة عند الحدود الشمالية..صحيح ان المفاوضات العلنية في القاهرة توقفت مع مغادرة وفد حماس للتشاور أمس، غير ان الاتصالات الجانبية مستمرة في محاولة لاعادة المتحاورين الى الطاولة وفرض الهدنة في غزة مع بداية رمضان.وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ان الأمر يعود الآن للحركة، لناحية الموافقة على وقف لإطلاق نار يسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية وبإجراء محادثات حول حل دائم للصراع.اما لبنانيا، فمعلومات صحافية عن تجميد مهمة آموس هوكستين مرحليا في انتظار تبلور الاوضاع في القطاع، في وقت تدور الملفات الداخلية بكاملها في حلقة مفرغة من التخبط والضياع منذ الانهيار المالي عام 2019 والفراغ الرئاسي سنة 2022.واليوم، اعتبر السفير المصري علاء موسى في مقابلة تبثها الاو تي في كاملة في تمام التاسعة والنصف من هذا المساء، بأن القول إن محادثات القاهرة انهارت مبالغة، فما يحصل ياتي ضمن طبيعة التفاوض، حيث سمعنا بان هذه المفاوضات ستستأنف بداية الاسبوع المقبل وقد يحصل تطور ايجابي ما، يمهد لجولة قد تكون ختامية.وفي الملف الداخلي اللبناني، كشف السفير المصري الذي التقى اليوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الخماسية لا تتحدث عن اسماء، مشددا على ان التركيبة اللبنانية بنيت على التوافق الداخلي، وقال: لذا انا استبعد ان يأتي رئيس بكسر ارادة احد الاطراف، فالتوافق ضروري بغض النظر عن اسم الرئيس.

مقدمة نشرة اخبار الـ"ال بي سي"



حسمت الولايات المتحدة الأميركية مسألة المساعدات لغزة، من خلال الممر البحري من قبرص إلى غزة.



رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أملت في يفتح الممر بعد غد الأحد، في وقت تحذر الأمم المتحدة من خطر المجاعة في القطاع. اللافت في كلام فون دير لاين إشارتها إلى أن الإمارات ساعدت في تنشيط الممر، من خلال تأمين الدفعة الأولى من العديد من شحنات البضائع إلى شعب غزة.



ما هو الموقف الأسرائيلي من هذه الخطوة..؟ تل ابيب عبرت عن ترحيبها، وقال المتحدث باسم الخارجية إننا "نبارك هذا المسار، وهذه المبادرة ستسمح بزيادة المساعدات الإنسانية بعد فحص أمني وفق المعايير الإسرائيلية".



بالتزامن، كشفت قناة " العربية " أن السعودية تستضيف بعد غد الأحد اجتماعا سداسيا عربيا لبحث إنهاء الحرب على غزة وإدخال المساعدات.



وأضافت "العربية" إن الاجتماع سوف تشارك فيه السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وفلسطين التي ستتمثل بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ما يعني أن الاجتماع العربي يعطي السلطة الفلسطينية القرار الفلسطيني.



في مقابل هذه التطورات الإيجابية، ملف الأسرى إلى مزيد من التعقيد، وجبهة جنوبي لبنان على حالها. فالأجواء الاسرائيلية تشير إلى أن الجبهة الشمالية مع لبنان باتت مصدر قلق كبير للاسرائيليين، بعدما استخلص أكثر من بحث أمني، أن هذه المنطقة تجلس على برميل بارود، قد ينفجر نتيجة أي حدث إستثنائي، فتصل نيرانه الى مختلف الجبهات.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



من البر الأميركي "بلط" جو بايدن البحر المتوسط ومن حجارة خطاب حالة الإتحاد رصف "المي" في الكونغرس وووجه بالكوفية الفلسطينية وقرر إنشاء جسر "النجدة" العائم الذي يصل غزة بقبرص. اختار رئيس أميركا في آخر خطابات الولاية أطول الطرق بحفر ممر بحري فيما أقصرها وأسرعها يمر بميناء مجلس الأمن ومن دون أي كلفة وذلك بعدم استخدام الفيتو ضد وقف إطلاق النار في القطاع وأوعز بايدن للجيش الأميركي قيادة المهمة الطارئة في بناء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة على أن يكون هذا الرصيف قادرا على استقبال كبرى السفن المحملة بالغذاء والماء والدواء وبالملاجئ المؤقتة وطمأن إلى أن القوات الأميركية لن يكون لها وجود على الأرض. لكن وقائع الميدان أثبتت أن ألفي جندي أميركي حاربوا في غزة إلى جانب جيش الاحتلال بحسب مصادر فلسطينية ناهيك عما كشفه تقرير واشنطن بوست من أن الولايات المتحدة وافقت بسرية على أكثر من مئة صفقة بيع عسكرية منفصلة سلمتها لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر وتضمنت آلاف الذخائر الموجهة بدقة والقذائف الخارقة للتحصينات وغيرها من المساعدات الفتاكة.

المفوضية الأوروبية ومعها دول عربية وخليجية أول المؤيدين لميناء بايدن على تعقيداته، فيما أعلنت قطر استعدادها لتحمل كلفة السفن التجارية. وأمام الاندفاعة هذه، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين إسرائيليين أن نقل المساعدات بحرا سيكون جزءا من مشروع لاختبار جدوى الطريق البحري إلى غزة وفي أدق توصيف محلي، توجه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بكلمتين اثنتين للرئيس الاميركي قائلا: لا جدوى من ارتجال موانئ وهمية أو إسقاط حصص غذائية هزيلة وسط القصف المستمر لغزة. وإلى أن تتضح معالم جدوى الممر البحري المؤقت في ظل وجود ممرات برية قائمة عند حدود القطاع فإن متاهة المبعوث الأميركي آموس هوكستين في التوسط بين لبنان وتل أبيب رفعت من منسوب التهديد الإسرائيلي بالاجتياح البري للبنان ونقلت قناة "كان" العبرية أن هوكستين جمد محاولاته للتوسط بين لبنان وإسرائيل بعد وصول المفاوضات بشأن غزة إلى طريق مسدود وأنه لن يعود إلا بعد اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في غزة لأنه لم يتلق جوابا من حزب الله بأنه سيوقف القتال في الشمال. وعلى سطور النار، أعادت إسرائيل معزوفة التهديد، وأوعز رئيس هيئة الأركان إلى "تشيكو تامير" الجنرال الفاشل في الخطة البرية في غزة بالتخطيط لعملية برية في لبنان بعد استخلاص العبر من حرب القطاع حزب الله رد على التهديد ونصح نائب الأمين العام إسرائيل بأن توقف التهديد الذي لا فائدة منه وإذا هجمت إسرائيل على لبنان فسنكسر لها أرجلها هي ومن معها.

وفي عبرة اليوم الرابع والخمسين بعد المئة حسم أبو عبيدة الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام أن الأولوية القصوى لإنجاز تبادل الأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان وانسحاب العدو ولا تنازل عن ذلك وأكد أن المجاعة تمتد للأسرى لدى المقاومة وبعضهم يعانون المرض والجفاف بسبب نقص الغذاء والدواء وحكومة العدو ومجلس الحرب يتلاعبان بحياة الأسرى ويصران على عودتهم في توابيت. وبعيدا من كل ما تقدم فإن حصاد الثامن من آذار يوم المرأة العالمي أحصى نحو ستين ألف امرأة حامل في القطاع يعانين من سوء التغذية وإن ثلاثا وستين امرأة يقتلن يوميا في قطاع غزة بحسب وكالة الأونروا وفي يومها تحية لغزة "سيدة نساء العالمين".