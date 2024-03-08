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لبنان

خبر عاجل.. لا تسلكوا هذه الطريق مساء اليوم!

Lebanon 24
08-03-2024 | 14:42
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أفادت صحيفة "النهار"، مساء اليوم، بتسرّب مادة المازوت على طريق انطلياس بكفيا اثر انقلاب شاحنة.


لذا يطلب من المواطنين اخذ الحذر من خطر الإنزلاق.
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