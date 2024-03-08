خبر عاجل.. لا تسلكوا هذه الطريق مساء اليوم!

أفادت صحيفة "النهار"، مساء اليوم، بتسرّب مادة المازوت على طريق انطلياس بكفيا اثر انقلاب شاحنة.





لذا يطلب من المواطنين اخذ الحذر من خطر الإنزلاق.

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