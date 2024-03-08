توتر في صيدا والجيش يتدخل بسرعة.. ماذا يحصل الآن؟

أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال فرديّ في منطقة الفيلات في صيدا تخلله اطلاق نار.

وعلى الإثر تدخلت قوة من الجيش اللبناني لضبط الأوضاع في المحلة، بحسب المعلومات.