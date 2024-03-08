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لبنان
توتر في صيدا والجيش يتدخل بسرعة.. ماذا يحصل الآن؟
Lebanon 24
08-03-2024
|
15:34
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أفادت مندوبة
"لبنان24"
عن وقوع إشكال فرديّ في منطقة الفيلات في صيدا تخلله اطلاق نار.
وعلى الإثر تدخلت قوة من الجيش اللبناني لضبط الأوضاع في المحلة، بحسب المعلومات.
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صيدا
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