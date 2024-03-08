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لبنان

الجيش يوقف 3 مطلوبين في هذه المناطق.. هذا ما كان بحوزتهم(صورة)

Lebanon 24
08-03-2024 | 15:42
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أعلن الجيش ببيان صادر عنه أنّه "بتاريخ 6 / 3 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جونيه - كسروان اللبناني (ا.ع.) لإقدامه على ترويج المخدرات وقيادته سيارة غير قانونية. وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي وكمية من المخدرات".
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أضاف البيان:" وبتاريخ 8 / 3 / 2024، أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة تمنين - البقاع اللبنانيَّين (م.ا.) لإطلاقه النار عدة مرات على منازل سكنية وتشكيله عصابة سرقة وترويج مخدرات، و(ص.س.) لقيامه بأعمال نصب واحتيال".
وختم البيان:" أثناء التوقيف، أطلق الأول النار على الدورية فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وضُبِط في حوزتهما سلاح حربي.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
المصدر: الجيش اللبناني
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