تساءل مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان، كيف يمكن تحصيل فواتير النازحين السوريين، ما داموا على استعداد لمواجهة الجباة، حيث يقيمون، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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