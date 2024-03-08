يدور نقاش داخل غرف القرار المغلقة حول الإكتفاء بفرض منطقة تمتد الى 10 كلم بين الحدود والداخل الجنوبي، تعتبر «أمنية» بالقصف والمسيَّرات أو بالاحتلال الدائم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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