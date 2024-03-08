إستعداد خليجي لتمويل تطويع 7 آلاف جندي وبناء الأبراج

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أبلغت مصادر ديبلوماسية «نداء الوطن» أنّ دولة خليجية أعربت عن استعدادها لتمويل تطويع 7 آلاف جندي في الجيش اللبناني، وكذلك تمويل أبراج المراقبة على الحدود الجنوبية. وتأتي هذه المبادرة الخليجية في سياق التحضير لتطبيق القرار 1701 عندما تصل مبادرة الإدارة الأميركية الى خاتمتها المرجوة.