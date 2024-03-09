بعد ليل عنيف ومتوتر.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

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يخيم الهدوء الحذر على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة بعد ليل ساخن وسعت فيه القوات الاسرائيلية دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة مستهدفة أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا والهبارية قابله ردّ عنيف من قبل عناصر حزب الله حيث قصفوا بصاروخ مدفعي مركزين مستهدفين تجمعات للجيش الاسرائيلي في تلة السماقة ورويسات العلم خراج كفرشوبا داخل مزارع شبعا المحتلة.هذا الهدوء يخرقه تحليق متقطع للطيران الاستطلاعي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة امتدادا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".