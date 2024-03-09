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لبنان

في زغرتا.. هذا ما جرى فجراً (صور)

Lebanon 24
09-03-2024 | 00:26
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وقع حادث سير مروع فجر اليوم في منطقة زغرتا على طريق المخاضة نزولاً اثر انحراف سيارة عن مسارها بعد انزلاقها واصطدامها بالرصيف، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور حضرت فرق الصليب الاحمر اللبناني وفرق الدفاع المدني حيث عملوا على سحب الجرحين "ط.ف" و "ش.ي" ونقلهما الى المستشفيات للعلاج، وقد وصفت حالتهم بالمستقرة، فيما حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقت بالحادثة.
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