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لبنان

فشلوا فتدخل نصرالله

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-03-2024 | 01:15
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لفت مصدر إستشاري بارز ومتابع للحركة السياسية والمسار الإعلامي منذ بداية المعارك في جنوب لبنان الى "أن معظم منظّري محور الممانعة لم يتمكنوا طوال أشهر من اقناع الرأي العام اللبناني بجدوى المعارك الحاصلة في الجنوب ومدى فاعليتها من ناحية الإشغال وتخفيف الحرب والضغط عن غزة ، مما إضطر الأمين العام السيد حسن نصرلله الى أن  يكثف إطلالاته الإعلامية ولا يفوت مناسبة، دينية كانت او حزبية، إلا ويطل فيها من أجل التحدث عن جدوى المعارك في الجنوب والتوازن الذي تفرضه المقاومة من خلال عملياتها النوعية وإطلاق الصواريخ ، بالإضافة الى الوضعين السياسي والأمني في لبنان وغزة".
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المصدر ختم أن السيد نصرالله يتجنب دائماً الغوص في الملفات الداخلية أو يمر عليها من باب العموميات .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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