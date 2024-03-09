صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، ان عناصر حزب الله استهدفت عند عند الساعة 06:30 من صباح يوم ‏السبت 09-03-2024 موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

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