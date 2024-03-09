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لبنان

في بليدا.. مسيّرة تستهدف منزلاً

Lebanon 24
09-03-2024 | 02:16
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إستهدفت طائرة مسيّرة معادية احد المنازل الخالية في بلدة بليدا صباح اليوم بصاروخ، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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