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كما تذكر الدراسة نفسها، ان العديد من الأشخاص اعتمدوا العمل المستقل مع بداية وباء كورونا وتأثيره المدمر على الاقتصاد العالمي، وهذا ينطبق على لبنان، حيث أدت الازمة الاقتصادية الى زيادة البطالة، ودفعت الناس للبحث عن طرق بديلة لكسب معيشتهم. وتلفت Revelio Labs”" الى ان العمل المتنقل ليس الأكثر "صحة" في العالم، معتبرة ان انخفاض قيمة الليرة في مواجهة الدولار، دفع العديد من العاملين لحسابهم الخاص للبحث عن عمل من خارج لبنان بهدف الحصول على أموال بـ"الفريش".يُعدّ العمل الحرّ طريقك نحو الاستقلاليّة والحريّة الماليّة، وهو الحلّ الأمثل لاستبدال الوظيفة التقليديّة بالعمل لحسابك الخاص وزيادة دخلك، لذا إذا أردت أن تتوجّه للعمل الحرّ يجب عليك أن تحدّد المهنة التي تريد أن تعمل فيها، وتُحدّد إمكاناتك الماديّة والفكريّة.وتظهر بيانات البنك الدولي أن 46.7% من بين العاملين في كل أنحاء العالم حاليا ينتمون الى هذا القطاع، وتتم معظم أنشطة العمل الحديثة على منصات العمل الحر المتخصصة مثل "أب وورك" و"فيفر" و"توبتال" و"فري لانسر" وغيرها.‎وتبلغ قيمة سوق العمل المستقل العالمي 3.4 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 9.2 مليارات دولار بحلول عام 2027 حسب ما ذكرت منصة "إكسبلودينغ توبيكس" مؤخرا.العمل الحر غير مخالف للقانون إنما لا يوجد قانون عمل خاص لتنظيمه، فهو لا يتمتع بحماية قانونية مباشرة كالتي يتمتع بها العامل أو الأجير بحسب قانون العمل اللبناني. فالعامل الحر ليس بأجير ولا رب عمل ولا يوجد أي قانون يحميه.وما يتوجب على العامل الحر فعله هو الإصرار على توقيع عقد مع العميل لتحديد كل الشروط مثل طبيعة العمل والمدة والبدل المالي للحفاظ على الحق المالي.ان العمل الحر لا يمكن اختزاله بمجال محدد، فأي شخص يستطيع العمل في أي تخصص يتقنه، طالما يستطيع تقديم خدماته باحترافية في هذا المجال، ومن تخصصات العمل الحر التي يمكنك العمل بها هي: التصميم الغرافيكي، الكتابة وصناعة المحتوى، الترجمة، البرمجة والتطوير، تقنية المعلومات، والتسويق والمبيعات.وإن كنت تتقن المهارات اللازمة للعمل بإحدى التخصصات السابقة، يُمكنك البدء بالبحث عن العمل أو الفرصة الوظيفية التي تناسبك من خلال مواقع العمل الحر المختلفة، نذكر منها ما يلي:مستقلهي منصة للمستقلين في الوطن العربي، حيث تعمل على وصل الشركات وأصحاب المشاريع بأفضل المستقلين المحترفين لمساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم، وبنفس الوقت تتيح للمستقلين مكانا لإيجاد مشاريع يعملون عليها ويكسبون من خلالها الأجر.Upworkيقدم للمستقلين العديد من المشاريع والوظائف على المدي القصير والطويل، فيضم الموقع أكثر من 1.5 مليون عميل، يسعون للحصول على المستقلين المناسبين لأداء الاعمال الخاصة بهم.Freelancerيُقدم الموقع العديد من فرص العمل في كافة المجالات والتخصصات المتعلقة بالعمل الحر، بالإضافة إلى وجود العديد من المسابقات التي يتنافس عليها المستقلون.