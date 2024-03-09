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لبنان

في صور سقوط شرفة أحد المنازل.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
09-03-2024 | 02:30
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سقطت شرفة لشقة من أحد الأبنية السكنية في مدينة صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

واقتصرت الأضرار على الماديات.

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أبنية

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