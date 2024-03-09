اعتصام لسائقي الباصات العمومية عند جسر البالما

ينفذ سائقو الباصات العمومية بمشاركة الاتحاد العمالي العام في الشمال اعتصاما عند جسر البالما احتجاجا على التعديات التي يتعرض لها هذا القطاع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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