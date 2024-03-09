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لبنان

اعتصام لسائقي الباصات العمومية عند جسر البالما

Lebanon 24
09-03-2024 | 02:42
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ينفذ سائقو الباصات العمومية بمشاركة الاتحاد العمالي العام في الشمال اعتصاما عند جسر البالما احتجاجا على التعديات التي يتعرض لها هذا القطاع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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