Advertisement

لبنان

هواجس من خسارة المسيحيين… حزب الله أمام خيارين ‏

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
09-03-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1173179-638455760940301340.jpg
Doc-P-1173179-638455760940301340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من تراجع قدرات القوى المسيحية على إثبات نفسها في الحياة السياسية عموما، إلا أن الواقع الحالي يعطي بعض الأقطاب المسيحيين فرصة لإعادة تمتين حضورهم في النظام السياسي اللبناني تمهيدا للتطورات السياسية المقبلة على المشهد العام. 
Advertisement

‏ولعلّ إحدى اكبر وأقوى القوى المسيحية التي قد تتأثر إيجاباً بالتطورات هي "القوات اللبنانية" التي باتت قادرة على القيام بنوع من الانقلاب في المواقف التكتيكية السياسية الداخلية من دون أن تغير ثوابتها وشعاراتها العامة المرتبطة بموقفها من "حزب الله" وسلاحه وربما من قضايا اقليمية متعددة.
  
لكن الكتلة النيابية التي تتمتع بها القوات اضافة الى الواقع السياسي والبرلماني يجعل منها حاجة جدية لقوى الثامن من اذار لتأمين الغطاء المسيحي والعدد النيابي الكافي لايصال مرشحها الرئاسي او اي مرشح  توافقي يرضى به "حزب الله"، كذلك فإن القوات بحضورها في قوى المعارضة تثبت انها القائد الاساسي لهذه القوى. 


تتعامل "القوات اللبنانية" مع الواقع الحالي باعتبارها الطرف الاقوى في قوى المعارضة والعمود الفقري لها خصوصا ان الاطراف الرئيسية لم تتموضع فعلياً الى جانب قوى المعارضة بهذا الشكل الصريح وتحديدا "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي بقي حليفا للمعارضة من دون ان يتماهى معها في خطابها وممارستها. 

وفي جهة مقابلة، اعتبرت مصادر سياسية مطّلعة أنّ هواك جهودا مستمرة تسعى الى احتواء الخلافات بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" والتي كانت في مرحلة سابقة مستترة بورقة تفاهم كان "التيار" قد هّدد بإنهائها في أكثر من مرة ربطاً بتباينات مع "الحزب" في العديد من الملفات، لكنّ هذه المرحلة، وتحديداً منذ انطلاق العدوان الاسرائيلي على غزّة واشتعال جبهة الجنوب اللبناني، شهدت أشدّ السقوف ارتفاعاً من قبل "التيار" بوجه "الحزب"، الامر الذي دفع الأخير الى المبادرة باتجاه "الوطني الحرّ" لردم الهوّة بين الطرفين منعاً لسقوط العلاقة بشكل نهائي. وأكدت المصادر إصرار "حزب الله" على الحفاظ على "شعرة" الودّ والاحترام ومنع أي "طلاق" بالمعنى الفعلي وتجنب انعكاساته السلبية على الواقع السياسي. 

ثمة مصادر سياسية من قوى 8 آذار اعتبرت أن التصعيد الأخير الذي انتهجه رئيس "التيار" جبران باسيل بوجه "حزب الله" لا يبشّر بالخير، وأضافت المصادر أنّ الحوار المثمر بين الطرفين بات شبه مستحيل إذا لم يُقدم أي منهما على تقديم تنازلات تقرّب وجهات النظر وتمنع اي انزلاق الى إنهاء العلاقة بشكل كامل. وتابعت المصادر أن "الحزب" الذي لا يريد خسارة المسيحيين سيكون أمام خيارين؛ إما أن يتّجه الى صياغة اتفاق جديد يُرسي من خلاله تفاهمات جديدة للمرحلة المقبلة، أو أن يفتح باب التواصل مع أطراف مسيحية أخرى بشكل جدي للوصول الى نقاط مشتركة تضمن إنجاز الاستحقاقات العالقة.  

وامام هذا الواقع يصبح التحالف مع "القوات اللبنانية" او التواصل معها رغبة جدية ومصلحة سياسية لأكثر من قوة  وجهة، لكن هذا التحول في الحياة السياسية قد يكون بحاجة إلى نضوج اكثر وربما الى تحوّل في الساحة الإقليمية وتحديدا لجهة وضع حد للمعارك الحاصلة في اكثر من جبهة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الرؤية والاستشراف أمرين ممكنين لجميع القوى ويجعل "القوات" في مكان أفضل وفي موقع تفاوضي أقوى. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-03-09
05:53 | 2024-03-09
05:36 | 2024-03-09
05:32 | 2024-03-09
05:18 | 2024-03-09
05:14 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24