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لبنان

فيروس يقفل مدارس في البقاع.. هل من داع للهلع؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-03-2024 | 03:45
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يسود حال من القلق في عدد من قرى البقاع بعدما أبلغت بعض ادارات المدارس الأهالي وذوي الطلاب باقفال عدد من الصفوف نظراً لانتشار فيروس بين حوالي 819 طالبا بعد ظهور طفح جلدي أحمر في مناطق من الجسم وعلى الوجه مع حرارة طفيفة لدى الأطفال.
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وتبين ان هذا الفيروس يعرف بفيروس Erythema Infection او إنفلونزا B التي تتسبب بارتفاع الحرارة وانقطاع الشهية لدى الأطفال وعوارض الانفلونزا العادية، في حين أن العارض الأكثر شيوعا عند البالغين هو ألم المفاصل. كما وتبدأ الأعراض بعد 6 أيام من التعرض للفيروس وتستمر حوالي أسبوع. وبالرغم من سرعة انتشار هذا الفيروس إلا أنه عادي جدا و"لا داعي للهلع"، على ما يؤكد مصدر طبي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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