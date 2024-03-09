شاحنات تدخل الجنوب.. ماذا تفعل هناك؟

عُلِم أنّ الشركات المُتعاقدة مع شركتي "ألفا" و "تاتش" المُكلفة صيانة محطات الإتصالات في جنوب لبنان، تواصل عملها وسط الظروف الأمنية الصعبة، وذلك بهدف تأمين إستمرارية الإتصالات وعدم انقطاع الشبكة.

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وقالت المعلومات إنّ عمال الصيانة يتوجهون يومياً إلى الجنوب وتحديداً إلى المناطق الحدودية لإجراء التصليحات اللازمة، فيما تواصل تلك الفرق نقل صهاريج المازوت إلى عمق جنوب لبنان لمدّ مولدات الكهرباء بالوقود المطلوب لزوم تشغيل المحطات.

وتأتي تلك الخطوة بالتنسيق والتعاون مع شركتي الإتصالات، إذ يواصل القيمون فيها متابعة عمل تلك الفرق بشكل مستمر، وسط مساعٍ مستمرة منهما لإبقاء كافة خدمات الإتصالات على حالها فيما يتم يومياً تنسيق عمل الشبكة في الجنوب لضمان عدم إنقطاعها مع توفير خدمات الطوارئ بشكلٍ سريع.