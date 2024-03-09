Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيلي يُعلن قصف أحد مواقع "الحزب" في هذه المنطقة

Lebanon 24
09-03-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1173198-638455797996939102.png
Doc-P-1173198-638455797996939102.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، انه رصد إطلاق صاروخ من لبنان على بلدة يفتاح بشمال إسرائيل. وأضاف الجيش في بيان أن قواته ردت بقصف مصدر إطلاق الصاروخ.

كما ذكر الجيش أنه قصف موقعا لحزب الله في بلدة اللبونة بجنوب لبنان الليلة الماضية، مشيرا إلى أنه استهدف مجمعا عسكريا لحزب الله في عيتا الشعب أمس.
Advertisement

وكان حزب الله أعلن استشهاد 3 من عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان إن الشهداء الثلاثة من بلدة بليدا، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. (العربية)


لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-03-09
05:53 | 2024-03-09
05:36 | 2024-03-09
05:32 | 2024-03-09
05:18 | 2024-03-09
05:14 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24