الجيش الإسرائيلي يُعلن قصف أحد مواقع "الحزب" في هذه المنطقة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، انه رصد إطلاق صاروخ من لبنان على بلدة يفتاح بشمال إسرائيل. وأضاف الجيش في بيان أن قواته ردت بقصف مصدر إطلاق الصاروخ.كما ذكر الجيش أنه قصف موقعا لحزب الله في بلدة اللبونة بجنوب لبنان الليلة الماضية، مشيرا إلى أنه استهدف مجمعا عسكريا لحزب الله في عيتا الشعب أمس.وكان حزب الله أعلن استشهاد 3 من عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان إن الشهداء الثلاثة من بلدة بليدا، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. (العربية)