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لبنان

في يوم المرأة.. سيّدات الجامعة الأنطونية تسطع كالذهب

Lebanon 24
09-03-2024 | 04:20
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أحيت الجامعة يوم المرأة، في احتفال لافت في حرم الجامعة الأنطونية الرئيس في الحدت- بعبدا، تخلله تكريم عدد من السيّدات مِن مختلف المراكز في الجامعة تمّ اختيارهنَ تحديدًا، وجسَّدنَ "UA Women In Gold" . ومن خلال هذه الخطوة أرادت الجامعة تسليط الضّوء على تميّز سيّدات الجامعة ومساهمتهن ودورهن في بناءِ هذا الصّرح. باعتبار أنهن مثال للقيادة الرشيدة والإدارة الحكيمة من جهة ورمز للإبتكار والإبداع من جهة أخرى، فقد أثبتت سيّدات الجامعة الأنطونية أنّ المرأة قادرة على تحقيق كلّ ما تخطط لتنفيذه، مهما واجهت من تحديّات. 
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مع الإشارة الى ان اختيارهنَّ جاء بناء على دورِهِنّ، وانطلاقًا من المناصب التي يشغَلنّها والتّي يتبلور جوهرها مع مبادىء المشروع الأوروبي .WE4LEAD 


وفي هذا الإطار تحدّث نائب رئيس الجامعة  للتنمية البشرية المتكاملة  الأب جان العلم، عن هذا المشروع وأهدافه التي تصبّ في تحفيز النساء لنيل مناصب صنع القرار في إدارة المؤسّسات في التعليم العالي ومنعِ حصول الاصطدام، الذّي لا يسمح للمرأة باستلام مناصب عالية في الإدارات على الرغم من امتلاكها المهارات المناسبة.
وتابع بالقول: "إن الجامعة الأنطونيّة تبرهن للقاصي والدّاني إصرارها على تحقيق المساواة بين الجنسين في أهم المراكز. كما أنّ الاستثمار في المرأة من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسيّة لبناء مجتمعات شاملة، وفق ما تشير إليه الأمم المتّحدة... وهذا هدف من أهدافنا الإداريّة الجامعيّة.
بالإضافة الى ذلك تسعى الجامعة تطبيق أهداف الأمم المتحدة 17 للتنمية المستدامة – The 17 Sustainable Development Goals  لاسيما تطبيق الهدف الخامس أي المساواة بين الجنسين –Gender Equality".
 
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