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لبنان

نقيب المحامين زار سجن رومية وبحث سبل الحد من الاكتظاظ وتسريع المحاكمات

Lebanon 24
09-03-2024 | 04:55
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زار نقيب المحامين في بيروت فادي مصري سجن رومية، يرافقه امينة السر مايا شهاب، مفوض قصر العدل مايا زغريني، رئيس لجنة السجون جوزف عيد.

وكان في استقبالهم، قائد سرية السجون المركزية العميد عبد الناصر غمراوي ونائبه العميد ادمون جبور، رئيس فرع السجون في قيادة الدرك المقدم بلال عمر، في حضور ضباط المباني وفصائل السوق والتفتيش.
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 واستهل الوفد زيارته بتفقد قاعة المحاكمات، وتطرق البحث الى إمكانية العمل فيها للحد من الاكتظاظ الهائل داخل السجون وتسريع سير العملية القضائية ومعالجة مشاكل سوق الموقوفين والنقص في عديد قوى الأمن، بالاضافة الى الصعوبات التي يواجهها المحامون والقضاة في انتقالهم الى المحكمة، والتي حالت دون متابعة العمل فيها في الفترة الأخيرة.

وابدى النقيب مصري حرصه على دراسة هذا الموضوع مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية خصوصا وأن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أبدت كل استعداد للتجاوب مع كل ما من شأنه تذليل العقبات بصورة حاسمة وايجابية، على ان يعقد اجتماع عمل للجنة السجون بحضور النقيب مصري عند الثانية بعد ظهر الاثنين في 18 آذار الحالي.
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