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لبنان
ميقاتي يزور بري في عين التينة
Lebanon 24
09-03-2024
|
05:14
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ظهر اليوم السبت، رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر الرئاسة الثانية في عين التينة.
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