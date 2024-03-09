Advertisement

لبنان

ميقاتي يزور بري في عين التينة

Lebanon 24
09-03-2024 | 05:14
A-
A+
Doc-P-1173212-638455846721092042.jpg
Doc-P-1173212-638455846721092042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ظهر اليوم السبت، رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر الرئاسة الثانية في عين التينة.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أول الواصلين إلى السرايا للمشاركة في إجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع اللجنة الخماسية العربية الدولية
lebanon 24
09/03/2024 15:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ميونخ: لوقف حرب غزّة والوصول إلى حل سلمي عادل وشامل كما ودعم الجيش في لبنان للقيام بمهامه
lebanon 24
09/03/2024 15:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مؤتمر ميونخ: لبنان سيبقى ملتزماً بكل قرارات الأمم المتحدة وعلى إسرائيل وقف عدوانها على الجنوب
lebanon 24
09/03/2024 15:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نقدر المساعي الفرنسية لدعم لبنان ولكننا لم نتبلغ من الجانب الفرنسي ورقة رسمية بل ورقة افكار طلبوا الاجابة عليها
lebanon 24
09/03/2024 15:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24

نجيب ميقاتي

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2024-03-09
08:04 | 2024-03-09
07:05 | 2024-03-09
07:00 | 2024-03-09
07:00 | 2024-03-09
06:48 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24