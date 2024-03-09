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لبنان

اسرائيل تقصف منزلاً مرّتين في مجدل زون.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
09-03-2024 | 05:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت غارتين استهدفت فيهما منزلاً في بلدة مجدلزون.

وبحسب المعلومات، لم ينفجر الصاروخ في الغارة الاولى، فأعادت إطلاق الصاروخ الثاني على المنزل نفسه فانفجر.
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 وعلى الأثر، توجهت فرق الاسعاف الى المكان فيما لم تفد العملومات عن وقوع اصابات.
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