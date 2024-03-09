زحمة سير كثيفة في طرابلس لهذا السبب!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مدينة طرابلس تشهد منذ الصباح الباكر زحمة سير خانقة.



وبحسب المعلومات، فإن سبب هذه الحركة الكثيفة هو خروج المواطنين إلى الأسواق لشراء حاجياتهم لشهر رمضان المبارك.

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