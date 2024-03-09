Advertisement

لبنان

زحمة سير كثيفة في طرابلس لهذا السبب!

Lebanon 24
09-03-2024 | 05:32
A-
A+
Doc-P-1173217-638455844846291854.jpeg
Doc-P-1173217-638455844846291854.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مدينة طرابلس تشهد منذ الصباح الباكر زحمة سير خانقة.

وبحسب المعلومات، فإن سبب هذه الحركة الكثيفة هو خروج المواطنين إلى الأسواق لشراء حاجياتهم لشهر رمضان المبارك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العثور على الشبل المفقود في طرابلس.. شاهدوا أين كان يختبئ(فيديو)
lebanon 24
09/03/2024 15:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الانصار يفوز على النجمة في طرابلس
lebanon 24
09/03/2024 15:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة الطاقة يتعلّق بالمواد الكيماوية في منشآت نفط طرابلس.. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
09/03/2024 15:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب "خلاف مادي".. ماذا حصل في طرابلس؟
lebanon 24
09/03/2024 15:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

زحمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:13 | 2024-03-09
08:04 | 2024-03-09
07:05 | 2024-03-09
07:00 | 2024-03-09
07:00 | 2024-03-09
06:48 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24