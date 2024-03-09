شرفة منزل تسقط على عدد من السيارات.. هذا ما حصل في صور!

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سقطت إحدى شرف المنازل على بعض السيارات من دون وقوع إصابات، في شارع إذاعة صوت الفرح قرب مدرسة الإتحاد، حيث عمل فريق المستجيب الأول وفريق الإنقاذ في الدفاع المدني لجمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" في صور وبلدية صور على تدعيم باقي الشرفات في المبنى، وإزالة الركام لحفظ السلامة العامة.واقتصرت الأضرار على الماديات وتضرر عدد من السيارات.