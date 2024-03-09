إطلاق نار على الجيش واليونيفيل في خراج عيتا الشعب!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة للجيش واليونيفيل تعرضت لإطلاق نار قرب تلة الراهب في خراج بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.



وبحسب المعلومات، جرى الحادث من دون وقوع إصابات.

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