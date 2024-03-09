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لبنان

إطلاق نار على الجيش واليونيفيل في خراج عيتا الشعب!

Lebanon 24
09-03-2024 | 06:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة للجيش واليونيفيل تعرضت لإطلاق نار قرب تلة الراهب في خراج بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وبحسب المعلومات، جرى الحادث من دون وقوع إصابات.
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الجيش

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