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لبنان
إطلاق نار على الجيش واليونيفيل في خراج عيتا الشعب!
Lebanon 24
09-03-2024
|
06:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة للجيش واليونيفيل تعرضت لإطلاق نار قرب تلة الراهب في خراج بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.
وبحسب المعلومات، جرى الحادث من دون وقوع إصابات.
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