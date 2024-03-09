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لبنان

الحرارة ستعاود الارتفاع.. هكذا سيكون الطقس في الأيام المقبلة

Lebanon 24
09-03-2024 | 06:48
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غدا الاحد، غائماً جزئياً مع ضباب على المرتفعات وأمطار صباحية خفيفة في المناطق الشمالية يتحسن الطقس تدريجياً فيتحول الى مستقر مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.
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- الحال العامة: طقس متقلب وممطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الأحد حيث يتحول الى مستقر مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم السبت: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال لتصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار محلية متفرقة مع احتمال برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 وما فوق أما الرياح فتبقى ناشطة، تنحسر الامطار تدريجيا خلال النهار باتجاه الشمال.
 
 
الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وأمطار صباحية خفيفة في المناطق الشمالية يتحسن الطقس تدريجيا فيتحول الى مستقر مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.
 
الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية أما على الساحل فتبقى دون تعديل يذكر كما تنخفض نسبة الرطوبة.
 
 
الثلاثاء: صاف اجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض اضافي بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل 7 الى 15 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س وقد تقارب ال 50 كم/س شمال البلاد في الفترة الصباحية .

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  55 و 80 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 19 دلاجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,57    ساعة غروب الشمس: 17,41 .

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