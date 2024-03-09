Advertisement

لبنان

إليكم موعد رصد "هلال رمضان".. "الشيعي الأعلى" يعلن التوقيت

Lebanon 24
09-03-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1173238-638455899977633680.jpg
Doc-P-1173238-638455899977633680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب المؤمنين إلى استهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام غروب يوم الاثنين القادم الموافق 11اذار، عملاً بسنة استهلال أوائل الشهور القمرية.
Advertisement

وبحسب بيان صادر عنه، "على كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس سماحة الشيخ الخطيب اجتماعاً علمائياً في مقر المجلس عند الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم بعد غد الاثنين ، يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق اللبنانية ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر رمضان من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:31 | 2024-03-09
10:16 | 2024-03-09
10:10 | 2024-03-09
09:44 | 2024-03-09
09:10 | 2024-03-09
09:07 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24