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لبنان
إليكم موعد رصد "هلال رمضان".. "الشيعي الأعلى" يعلن التوقيت
Lebanon 24
09-03-2024
|
07:00
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دعا سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب المؤمنين إلى استهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام غروب يوم الاثنين القادم الموافق 11اذار، عملاً بسنة استهلال أوائل الشهور القمرية.
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وبحسب بيان صادر عنه، "على كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس سماحة الشيخ الخطيب اجتماعاً علمائياً في مقر المجلس عند الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم بعد غد الاثنين ، يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق اللبنانية ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر رمضان من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان".
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