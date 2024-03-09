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لبنان

جريمة مروّعة تهز مأتماً في الشوف.. "ضابط" يقتل عمه وزوجته!

Lebanon 24
09-03-2024 | 07:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بإقدام ضابط ينتمي الى أحد الأسلاك العسكرية خلال مأتم في بلدة بشتفين على اطلاق النار من مسدسه على عمّه وامرأة عمّه، ثم أطلق النار على نفسه وانتحر.



ووفقاً للمعلومات، يخضع كل من عمّ الضابط وامرأة عمّه للعلاج في المستشفى إلا أن حالتهما وُصفت بالحرجة جدًّا.
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