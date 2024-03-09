ميقاتي عرض آخر المستجدات مع بري

إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.



خلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية.

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كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية لاسيما الإستحقاق الرئاسي خلال لقائه وفد كتلة "الإعتدال الوطني" النيابية الذي ضم النواب وليد البعريني، سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، احمد رستم، عبد العزيز الصمد، وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش.



وبعد اللقاء، قال البعريني: "اولاً هنأنا دولة الرئيس بالشهر الفضيل، ولا شك أن سبب الزيارة الأساسي موضوع المبادرة التي كانت في البداية حركة وأصبحت اليوم مبادرة، وللذين كانوا يعولون بأن المبادرة قد نسفت نبشرهم ونطمئنهم أنه بالعكس تماماً المبادرة الآن قد أخذت دفعاً قوياً والجولة الثانية قد لا تكون اعلامية صحيح ولكن سنثبت للرأي العام في الداخل والخارج وكذلك الرأي العام الإعلامي ، أن المبادرة بإذن الله ناجحة وسنكمل بها".



ورداً على سؤال حول الاسس التي ترتكز عليها المبادرة وآلياتها وموقف "حزب الله" منها، اجاب البعريني: "لقد وضعنا الآلية ولا ننكر أن للحزب رأيا أساسيا ونحن بإنتظار جوابه، والآلية التي رسمناها مع دولة الرئيس بري ايجابية جداً، وسوف نوضحها من خلال عملنا وتواصلنا مع كافة الكتل التى زرناها وسوف نعود لزيارتها".



وحول من سوف يترأس الحوار او التشاور، أجاب البعريني: "أنتم تذهبون نحو الشكليات، في الجوهر هناك تفاهم على الترؤس وعلى طريقة الدعوة وعلى كل الأمور التي سوف تُنجِح المبادرة والرئيس بري متفائل وابلغنا كل خير".