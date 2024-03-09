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لبنان

الطيران الحربي الإسرائيلي يغير على منزل في كفرا الجنوبية

Lebanon 24
09-03-2024 | 08:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة كفرا الجنوبية عند منطقة حارة باب الجامع القديم.

وهرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان.
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