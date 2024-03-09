منذ قليل.. "حزب الله" استهدف تجمعاً لجنود العدو في هذا الموقع

اعلن "حزب الله" في بيان، استهداف تجمّع للجنود الاسرائيليين في محيط قلعة هونين.





ةفي بيان، قال "الحزب": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدفنا عند الساعة 3:05 من بعد ظهر ‎يوم السبت 09-03-2024 تجمعًا لجنود العدو في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابتاه إصابة مباشرة" .

Advertisement