Advertisement

لبنان

منذ قليل.. "حزب الله" استهدف تمجعاً لجنود العدو في هذا الموقع

Lebanon 24
09-03-2024 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1173258-638455981019508294.jpeg
Doc-P-1173258-638455981019508294.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلن "حزب الله" في بيان، استهداف تجمّع للجنود الاسرائيليين في محيط قلعة هونين.


ةفي بيان، قال "الحزب": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدفنا عند الساعة 3:05 من بعد ظهر ‎يوم السبت 09-03-2024 تجمعًا لجنود العدو في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابتاه إصابة مباشرة" .
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:31 | 2024-03-09
10:16 | 2024-03-09
10:10 | 2024-03-09
09:44 | 2024-03-09
09:10 | 2024-03-09
08:48 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24