غارات اسرائيلية على ميس الجبل والضهيرة.. هل انفجرت جميع الصواريخ؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار منذ قليل مستهدفًا بلدتي ميس الجبل والضهيرة.



يُذكر أن الصواريخ التي استهدفت منزلاً في الضهيرة لم تنفجر.

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