هذا ما حصل في مخيم الرشيدية اليوم

قتل فلسطيني نتيجة إصابته بطلق ناري، في مخيم الرشيدية.

وفي التفاصيل، بينما كان الفلسطيني ابراهيم حسين عبدالله (مواليد 1983) يلهو ببندقية حربية نوع كلاشنكوف، في مخيم الرشيدية، انطلق عيار ناري مما أدى الى إصابة الفلسطيني بلال نبيل محمد، الملقب بنبيل حمد (مواليد 19989) في خاصرته، وتم نقله الى مستشفى "اللبناني الايطالي"، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

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وقرابة الساعة 16:20 من عصر اليوم، وعلى حاجز الجيش عند مدخل مخيم الرشيدية، قامت حركة "فتح" بتسليم عبدالله الى دورية من مكتب أمن صور لاجراء المقتضى القانوني بحقه.