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لبنان

"حزب الله" يتصدى لمسيّرة ‏إسرائيليّة

Lebanon 24
09-03-2024 | 10:31
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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎تصدّى ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر ‌‎ ‎يوم السبت 09-03-2024 لمسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة". ‏
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