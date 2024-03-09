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لبنان
"حزب الله" يتصدى لمسيّرة إسرائيليّة
Lebanon 24
09-03-2024
|
10:31
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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم السبت 09-03-2024 لمسيّرة إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة".
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