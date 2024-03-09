تيننتي يروي ما حصل في محيط عيتا الشعب اليوم.. اليكم ما قاله

أعلن الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أن "صباح اليوم، تعرضت دورية مشتركة مع الجيش، في محيط عيتا الشعب، لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من جنوب الخط الأزرق".

واشار الى ان "آلية للجيش كانت ضمن الدورية اصيبت، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".



