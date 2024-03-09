قرارٌ جديد.. إضراب الموظفين مستمر حتى هذا التاريخ

أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة، اليوم السبت، تمديد تعليق الإضراب لغاية 15 آذار 2024 ضمناً.

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وقال التجمع في بيان إنه "عطفاً على بيانه الأخير الصادر بتاريخ 28/2/2024 والمتضمن تعليق الإضراب لغاية 8/3/2024، يجب التأكيد على أن المطلب الأساسي هو إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة مع تصحيح التقديمات الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة"، وأضاف: "لا بد من الإنصاف والعدالة والمساواة بين الإدارات العامة، وقبل ذلك، لا بد من العدالة بين كافة شرائح القطاع العام وخاصة الأسلاك ذات الظروف المشابهة".