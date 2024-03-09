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لبنان
قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية يهدّد: نستعد للهجوم على لبنان
Lebanon 24
09-03-2024
|
12:10
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صرّح قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، أوري غوردين، خلال زيارة للجليل الغربي، اليوم، قائلاً: "نُعزّز باستمرار الاستعداد لشنّ هجوم على لبنان".
وأضاف: "ملتزمون بتغيير الوضع الأمني في الشمال من أجل إعادة السكان إلى منازلهم".
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وبالأمس، أفادت "القناة 13 الإسرائيلية" بأنّه "في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب في الشمال، كلَّف الجيش العميد شيكو تامير مسؤولية إعداد عدّة خطط محتملة لعمليّة بريّة في لبنان على مستويات مختلفة".(أ ف ب)
المصدر:
أ ف ب
لبنان
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