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لبنان

قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية يهدّد: نستعد للهجوم على لبنان

Lebanon 24
09-03-2024 | 12:10
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صرّح قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، أوري غوردين، خلال زيارة للجليل الغربي، اليوم، قائلاً: "نُعزّز باستمرار الاستعداد لشنّ هجوم على لبنان".

وأضاف: "ملتزمون بتغيير الوضع الأمني في الشمال من أجل إعادة السكان إلى منازلهم".
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وبالأمس، أفادت "القناة 13 الإسرائيلية" بأنّه "في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب في الشمال، كلَّف الجيش العميد شيكو تامير مسؤولية إعداد عدّة خطط محتملة لعمليّة بريّة في لبنان على مستويات مختلفة".(أ ف ب)
المصدر: أ ف ب

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