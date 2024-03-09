قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية يهدّد: نستعد للهجوم على لبنان

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صرّح قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، أوري غوردين، خلال زيارة للجليل الغربي، اليوم، قائلاً: "نُعزّز باستمرار الاستعداد لشنّ هجوم على لبنان".وأضاف: "ملتزمون بتغيير الوضع الأمني في الشمال من أجل إعادة السكان إلى منازلهم".وبالأمس، أفادت "القناة 13 الإسرائيلية" بأنّه "في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب في الشمال، كلَّف الجيش العميد شيكو تامير مسؤولية إعداد عدّة خطط محتملة لعمليّة بريّة في لبنان على مستويات مختلفة".(أ ف ب)